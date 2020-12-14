Рада запросила Шмигаля на годину запитань до уряду

На годину запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 18 грудня, запросили прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як пердає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення ухвалили учасники сьогоднішнього засідання погоджувальної ради.

«Ставлю на голосування кандидатуру прем’єр-міністра на годину запитань до уряду. Рішення прийнято», - сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Окрім Шмигаля, також пропонувалося запросити міністра охорони здоров’я Максима Степанова, міністра оборони Андрія Тарана та міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

Представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан зауважив, що «прем’єр-міністр готовий буде доповідати».

«Але я також поінформую всіх названих вами профільних міністрів, щоб вони були готові дати відповіді на ті запитання народних депутатів, які прозвучать в рамках нашого обговорення», - сказав Мокан.