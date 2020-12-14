Спікер сподівається, що Рада ухвалить у вівторок держбюджет-2021

Спікер сподівається, що Рада ухвалить у вівторок держбюджет-2021

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що парламент ухвалить проєкту Державного бюджету на 2021 рік у вівторок, 15 грудня, оскільки бачить конструктив у підходах депутатських фракцій і груп до цього документу.

Як передає кореспонент Укрінформу, про це Разумков сказав на засіданні погоджувальної ради.

“Завтра ми з вами розглядаємо три ключових законопроєкти — це №4100 (зміни до Бюджетного кодексу - ред,.), № 4000 (проєкт Держбюджету - ред.) і кошторис Верховної Ради України. Це бюджет. Ми сьогодні поспілкувалися з представниками всіх депутатських фракцій та груп. Я бачу абсолютний конструктив у підходах. Сподіваюся, що до завтра він не зміниться, і всі будуть готові плідно попрацювати над цим документом. І все ж таки, щоб ми не перетворювали роботу парламенту в цю не зовсім приємну, і навіть не для народних депутатів, а для людей, практику, коли знову з’являються так звані бюджетні новорічні ночі”, - зазначив Голова ВР.

За словами Разумкова, він хотів би вірити в те, що завтра парламентарії зможуть розглянути всі необхідні законопроєкти і їх ухвалити “для того, щоб створити передумови для входження в новий рік з повним фінансовим розумінням, що буде відбуватися з 1 січня”.

Читайте також: Держбюджет, НАЗК і особливий статус Донбасу: депутат розповів про плани Ради на завтра

Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада законопроєкт «Про Державний бюджет України на 2021 рік» до другого читання надійшов до Верховної Ради.

Кабінет Міністрів 26 листопада схвалив проєкт Держбюджету-2021 до другого читання і направив його до Верховної Ради.

Верховна Рада 5 листопада прийняла в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-