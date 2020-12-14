Спікер сподівається, що Рада ухвалить у вівторок держбюджет-2021

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що парламент ухвалить проєкту Державного бюджету на 2021 рік у вівторок, 15 грудня, оскільки бачить конструктив у підходах депутатських фракцій і груп до цього документу.

Як передає кореспонент Укрінформу, про це Разумков сказав на засіданні погоджувальної ради.

“Завтра ми з вами розглядаємо три ключових законопроєкти — це №4100 (зміни до Бюджетного кодексу - ред,.), № 4000 (проєкт Держбюджету - ред.) і кошторис Верховної Ради України. Це бюджет. Ми сьогодні поспілкувалися з представниками всіх депутатських фракцій та груп. Я бачу абсолютний конструктив у підходах. Сподіваюся, що до завтра він не зміниться, і всі будуть готові плідно попрацювати над цим документом. І все ж таки, щоб ми не перетворювали роботу парламенту в цю не зовсім приємну, і навіть не для народних депутатів, а для людей, практику, коли знову з’являються так звані бюджетні новорічні ночі”, - зазначив Голова ВР.

За словами Разумкова, він хотів би вірити в те, що завтра парламентарії зможуть розглянути всі необхідні законопроєкти і їх ухвалити “для того, щоб створити передумови для входження в новий рік з повним фінансовим розумінням, що буде відбуватися з 1 січня”.

Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада законопроєкт «Про Державний бюджет України на 2021 рік» до другого читання надійшов до Верховної Ради.

Кабінет Міністрів 26 листопада схвалив проєкт Держбюджету-2021 до другого читання і направив його до Верховної Ради.

Верховна Рада 5 листопада прийняла в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік.