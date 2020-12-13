Україна готова підписати Угоду про «відкрите небо» на Раді асоціації з ЄС – Стефанішина

11 лютого на засіданні Ради асоціації Україна та ЄС визначать модальності оновлення Угоди про асоціацію, а також завершать процедури для підписання Угоди про Спільний авіаційний простір.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час прямої трансляції на телеканалі «Прямий», передає Євроінтеграційний портал.

«На момент засідання Ради асоціації з боку України всі процедури для підписання Угоди про «відкрите небо» будуть завершені. Саме підписання також залежить від Європейської комісії. Якщо встигнемо процедурно, то Угоду про «відкрите небо» підпишемо на Раді асоціації», – сказала Стефанішина.

Вона також підкреслила, що це дуже важливий іміджевий сигнал для України на міжнародній арені.

«Угода про Спільний авіапростір з ЄС - це вільна конкуренція, створення нового ринку, збільшення доступу на 500 мільйонний ринок авіаперевезень ЄС, дешевші квитки та більше рейсів. Авіаперевезення стануть доступним видом транспорту. А, враховуючи, що у нас є безвіз, це дозволить збільшити контакти між людьми й перельоти між ЄС та Україною», – сказала Стефанішина.

Вона додала, що Угода про Спільний авіапростір подібна до Угоди про асоціацію і містить велику кількість зобов’язань. Україна муситиме серйозно переглянути своє законодавство, правила щодо безпеки польотів та захисту прав споживачів, наголосила Стефанішина.

Як повідомляв Укрінформ, 7 жовтня Президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту Україна – ЄС заявив, що Україна отримає "відкрите небо".

"Після семи років різних маніпуляцій нарешті маємо чітке розуміння, що Угода про спільний авіапростір буде підписана найближчим часом. Це – мільйони можливостей для легших подорожей і бізнесових контактів. Звісно, після пандемії", - зауважив він.