Комітет Ради звернувся до Рахункової палати щодо перевірки держзакупівель лікарських засобів

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування вирішив звернутися до Рахункової палати щодо державних закупівель лікарських засобів за 2020 рік.

Про це повідомив голова комітету Михайло Радуцький у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Комітет з питань здоров’я нації вирішив звернутись до Рахункової палати України щодо перевірки проведення державних закупівель лікарських засобів за 2020 рік. До Комітету регулярно надходять сигнали про відсутність у лікарнях деяких медпрепаратів. Іноді процес погодження закупівель того чи іншого препарату дійсно займає занадто багато часу. Крім того, і в експертному середовищі, і серед представників громадських організацій є певні сумніви щодо ефективності використання бюджетних коштів", - йдеться у повідомленні.

При цьому Радуцький зауважив, що як запевняють у МОЗ, проблема з своєчасними закупівлями лікарських засобів виникла декілька років тому.

"Цього року за державними програмами 2017, 2018, 2019 років до України поставили лікарських препаратів на суму 6,1 млрд грн. Також затримки нібито пов’язані з тим, що формуванням переліку закупівель та номенклатура лікарських засобів почались цього року із запізненням. Як наслідок, на даний час проведено торги на суму 5 млрд грн, укладено договорів на 4,3 млрд грн, хоча у бюджеті на закупівлю лікарських засобів передбачено 9,5 млрд грн", - зазначив парламентарій.

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За його словами, частково вирішити проблему постачання ліків до медзакладів МОЗ планує за рахунок ведення електронної бази медичних препаратів, яка дозволить більш оперативно та ефективно перерозподіляти медикаменти між медичними закладами.

"Так чи інакше, ми маємо розібратись в ситуації. Зрозуміти, хто повинен нести відповідальність за невтішні результати використання бюджетних коштів у 2020 році. Провести роботу над помилками, щоб запобігти їхньому повторенню у 2021 році. Сьогодні ми б’ємось з Мінфіном за кожну додаткову копійку на фінансування сфери охорони здоров’я у наступному році. І маємо довести, що ці кошти будуть використані максимально ефективно", - резюмував Радуцький.

Водночас він відзначив, що є проблеми і з закупівлями медобладнання. "У проєкті бюджету 2021 року передбачено 1,5 млрд грн. на проєкт реконструкції корпусу променевої терапії та закупівлю обладнання для Національного інституту раку. Немає жодних сумнівів у тому, що обладнання для лікування онкології Україні потрібне! Але виникає обґрунтоване запитання: чи ефективно та прозоро ми використовуємо вкрай обмежені бюджетні кошти? Можливо, замість придбання одного занадто дороговартісного апарату для Інституту раку (поява якого принципово нічого не змінює) було б краще закупити більшу кількість звичайного обладнання для регіонів, де його наразі взагалі немає?" - додав голова комітету.

При цьому Радуцький зазначив, що у Києві для лікування онкохворих є декілька лінійних прискорювачів, а у Житомирській області – жодного.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує посилити кримінальну відповідальність за підробку вакцин та запровадити її за підробку медичних тестів.