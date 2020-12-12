Рада планує ввести кримінальну відповідальність за підробку медичних тестів

Рада планує ввести кримінальну відповідальність за підробку медичних тестів

Укрінформ
Верховна Рада планує посилити кримінальну відповідальність за підробку вакцин та запровадити її за підробку медичних тестів.

Як передає Укрінформ, про це голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький сказав в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

“За підробку вакцин існує кримінальна відповідальність, але ми обіцяли зробити ревізію стосовно її посилення... Ми знайшли прогалину, яка є сьогодні… не існувало кримінальної відповідальності за підробку тестів - будь-яких, у тому числі на COVID-19. І тому ми готуємо посилення кримінальної відповідальності щодо ліків, вакцин і тестів”, - розповів Радуцький.

Він додав, що відповідний законопроєкт  готовий до реєстрації в апараті ВР, і висловив упевненість, що парламент проголосує за нього. Однак, за словами Радуцького, Рада не встигне розглянути цей законопроєкт на найближчому сесійному тижні – найімовірніше, це відбудеться після ухвалення бюджету на 2021 рік.

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