ПЛР-тест виявляє коронавірус лише у 40% інфікованих - учений

За біоматеріалом з носоглотки COVID-19 підтверджується лише у 40% інфікованих, оскільки після 5 днів хвороби вірусу вже немає на слизових оболонках носа та горла.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав професор кафедри інфекційних хвороб Харківського національного медичного університету Андрій Бондаренко.

«ПЛР-тест – дуже чутливий і специфічний. Матеріал для нього береться з носа та горла, де вірус є перші 5 днів. Потім вірус опускається нижче. Для того, щоб стовідсотково підтвердити діагноз, потрібен вже бронхіальний секрет. Вже доведено, що за біоматеріалом з носоглотки підтвердити наявність вірусу можна лише в 40% інфікованих. Власне, тому за останніми наказами МОЗ лікарі мають право ставити діагноз за клінічною картиною без підтвердження ПЛР-методом», - сказав Бондаренко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 10 грудня лабораторно підтверджено 858 714 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу -13 371.