Вибори на Донбасі можливі, коли Україна контролюватиме цю територію - депутат

На цьому наголосив представник України в підгрупі з політичних питань ТКГ, голова парламентського Комітету з питань правової політики Андрій Костін під час дискусії в Українському кризовому медіацентрі щодо прогресу у виконанні домовленостей для досягнення миру на Донбасі, передає кореспондент Укрінформу.

"Що стосується виборів, я просто зазначу, що в жодному разі жоден представник української делегації ніколи не вбачав можливості проведення і визнання виборів, доки це не буде відповідати українському законодавству і стандартам БДІПЛ ОБСЄ. І це наша принципова позиція. А це можливо тільки якщо Україна буде контролювати цю територію", - сказав Костін.

Крім того, він нагадав, що в парламенту і в українського народу є дві червоні лінії.

"Перша - це Конституція України. У одному разі, жодний документ, який буде прийматися на рівні парламенту, не може виходити за рамки Конституції України. І інша червона лінія - це суспільне сприйняття. Тобто домовленість не може виглядати як поразка, але домовленість може виглядати як певний компроміс. І рівень цього компромісу - це саме рівень суспільного сприйняття, як народом України, так і українськими політиками",- зазначив політик.

Як повідомлялося, 5 листопада голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

П’ять головних пунктів «Плану дій по Донбасу»: виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року; скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства; відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ; збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб).

П’ятий пункт передбачає, що лише за виконання цих умов відбудеться підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що немає символічного значення у даті 31 березня 2021 року для проведення виборів в ОРДЛО, передумовою цих виборів має бути виконання низки кроків.