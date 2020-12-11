Посол України в Угорщині Любов Непоп очолила Дунайську комісію

Посол України в Угорщині Любов Непоп обрана головою Дунайської комісії на 2021-2023 роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твітері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Вперше за 70 років членства Україна очолила Дунайську комісію. Головою на 2021-2023 роки обрана наша пані посол в Угорщині Любов Непоп. Головування України є визнанням авторитету нашої держави в регіоні, спрятиме її євроінтеграції та економічному розвитку», - написав Кулеба.

Дунайська комісія - міжнародна міжурядова організація, створена в рамках Конвенції про режим судноплавства на Дунаї, підписаної в Белграді 18 серпня 1948 року.

ЇЇ учасниками є Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна, Хорватія.

Країни-спостерігачі: Бельгія, Греція, Кіпр, Північна Македонія, Нідерланди, Туреччина, Франція, Чорногорія, Чехія.

Україна стала членом Дунайської комісії 11 травня 1949 року.