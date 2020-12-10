Посол Німеччини назвала «пріоритет номер один» для української влади

Забезпечення належного фінансування на місцевому рівні має бути пріоритетом номер один для української влади, оскільки від цього залежить ефективність абсолютно всіх зусиль щодо успішного розвитку громад.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у виступі на міжнародній онлайн-конференції "Розвиток громад: довіра, інституції, фінанси та люди".

Посол зазначила, що є три основних елементи зміцнення місцевого самоврядування. За її словами, один елемент - укрупнення, об’єднання громад - вже «більш-менш зроблено», а далі виникає питання передачі прав, відповідальності і ресурсів від центрального уряду на місця.

«Щоб громади могли надавати дійсно високоякісні послуги, забезпечити сталий розвиток, місцева влада повинна мати відповідні надійні фінансові ресурси. Якщо вони не знають, чого очікувати, як вони можуть планувати? Ця непевність дійсно загрожує деяким зусиллям на місцевому рівні. Ми в ЄС дійсно маємо наголошувати на забезпеченні належного фінансування – це має бути пріоритетом номер один», - сказала Фельдгузен.

Вона додала, що підтримка збільшення місцевої доходної бази лежить в основі абсолютно всіх зусиль місцевого розвитку. Зокрема, від фінансової спроможності громад залежить і розробка параметрів сталого розвитку, зазначила Фельдгузен.