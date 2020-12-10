Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін прийняв копії вірчих грамот посла Республіки Філіппіни в Україні Леї М. Басінанг-Руїс.

Як передає Укрінформ, про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Сьогодні прийняв копії вірчих грамот від новопризначеної пані посла Республіки Філіппіни в Україні (з резиденцією у м. Варшава) Леї М. Басінанг-Руїс", - написав він.

За словами Єніна, у ході зустрічі він наголосив про налаштованість нашої країни на посилення співробітництва з Філіппінами, зокрема в рамках АСЕАН.

Посадовець зауважив, що за підсумками перших трьох кварталів 2020 року Україна експортувала до Філіппін найбільше продукції серед країн Центральної і Східної Європи. У зв'язку з цим Україна зацікавлена в активізації динаміки двостороннього політичного діалогу та інтенсифікації співпраці в торговельно-економічній сфері.

Крім того, у ході зустрічі сторони обговорили питання лібералізації візового режиму між двома державами.