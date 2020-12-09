Справа Майдану: суд розглядає запобіжний захід Януковичу

Печерський райсуд Києва почав засідання з розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу експрезидентові Віктору Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі суду присутні представники захисту Януковича і представники обвинувачення.

Суддя у справі - Вячеслав Підпалий.

Раніше, 16 листопада, Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту експрезидента Януковича і скасував рішення про його заочний арешт.

Пізніше спільнота «Адвокатська дорадча група» повідомляла, що 4 грудня у суді мало розглядатися клопотання прокуратури щодо застосування до Януковича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тобто, прокуратура має намір просити в суді повторно заарештувати Януковича по цій справі.

Водночас тоді, як повідомив Укрінформу прокурор Олексій Донський, засідання перенесли на 9 грудня.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва 12 травня 2020 року обрав колишньому президенту України Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких і особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 по 20 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва (Майдані Незалежності та прилеглих вулицях) щодо мітингувальників.

Це рішення суду давало право стороні обвинувачення почати щодо Януковича процедуру екстрадиції. Також прокурори мали намір звертатися до суду щодо дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

4 лютого 2015 року Верховна Рада позбавила Януковича звання президента через те, що він самоусунувся від виконання своїх обов'язків і втік з країни.

24 січня 2019 року суд засудив Януковича до 13 років тюремного ув'язнення за державну зраду. Янукович назвав вирок незаконним і заперечує свою провину.

2 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд відмовився скасовувати вирок Оболонського районного суду щодо експрезидента Віктора Януковича про 13 років ув'язнення за держзраду.