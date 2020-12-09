У Раді Європи Росія намагалася звинуватити Україну в «неонацизмі»

У Раді Європи Росія намагалася звинуватити Україну у «неонацизмі», але ця спроба зазнала «нищівної поразки».

Про це написав у Фейсбуці постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк.

«Росія зазнала нищівної поразки у Раді Європи: спроба звинуватити Україну в «неонацизмі» була підтримана… однією делегацією – самою Росією», - зазначив посол.

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Як відомо, у Раді Європи на рівні Парламентської асамблеї ухвалені низка резолюцій, у яких засуджується російська агресія проти України, вказується на масштабні порушення Росією прав людини та колонізацію українського Криму.