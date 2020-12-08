У комітеті Ради нагадали Бутусову про покарання за розголошення держтаємниці

Будь яка інформація, обговорена у закритому режимі на парламентському Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки, становить державну таємницю, розголошення якої, тягне за собою кримінальну відповідальність.

Про це написав у Фейсбуці голова комітету Олександр Завітневич, повідомляє Укрінформ.

Він зауважив, що "комітет досліджує усі наявні факти та повідомлення щодо діяльності спеціальних служб та розвідки України та не бере участь у політико-інформаційних кампаніях "окремих осіб".

"Тому, будь-яка інформація, що обговорюється з цього приводу, є лише особистими висновками авторів матеріалів", - написав він.

Завітневич зауважив, що відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (ЗВДТ), який містить перелік інформації з обмеженим доступом, та статті 28 Закону України «Про державну таємницю» громадянин, якому надано допуск до державної таємниці, зобов'язаний: не допускати розголошення будь-яким способом державної таємниці, яка йому довірена або стала відомою у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

Завітневич додав, що "діяльність комітету в закритому чи відкритому режимі завжди спрямована в інтересах України і може базуватися тільки на дотриманні чинного законодавства нашої держави".

Як повідомлялось, головний редактор "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці оприлюднив інформацію з вчорашнього засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де обговорювалось питання "вагнерівців".

Міноборони сьогодні запропонувало Бутусову зайняти одну з міністерських посад "у сферах, на яких фокусується його фахова увага: це можуть бути, наприклад, напрямки озброєння чи логістики".