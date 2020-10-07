Комітет Ради підтримав створення ТСК щодо «вагнерівців»

Комітет Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту підтримав проєкт постанови №4105 щодо створення тимчасової слідчої комісії з розслідування справи «вагнерівців».

Як передає Укрінформ, про це повідомив секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко (фракція партії «Голос») у Фейсбуці.

«Регламентний комітет підтримав наш проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців". Тепер постанову винесуть у зал на розгляд Верховної Ради. Сподіваюся на підтримку депутатів, адже це – питання національної безпеки України. Уже достатньо чуток та неправди щодо справи "вагнерівців". Досить закривати на це очі та ігнорувати. Парламент має розібратися, чи була державна зрада в Офісі президента. І тимчасова слідча комісія — ефективний спосіб, щоб це зробити», – зазначив Костенко.

Як повідомлялося, 7 вересня на сайті електронних петицій ВР було зареєстровано петицію з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію щодо розслідування можливої державної зради у справі "вагнерівців". Станом на 13 вересня вказана петиція зібрала необхідні 25 тисяч голосів.

16 вересня секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко (фракція партії «Голос») зареєстрував у Раді проєкт постанови №4105 щодо створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування справи «вагнерівців».

18 серпня журналіст Юрій Бутусов написав, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, що затримання в Білорусі найманців ПВК "Вагнера" нібито було спецоперацією українських спецслужб, яка провалилася через витік інформації з Офісу Президента.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що вважає інформацію про нібито підготовку українськими спецслужбами операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера", яка була зірвана через ймовірний витік інформації після наради у глави держави, спланованою дезінформаційною кампанією.

18 серпня Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони заявив, що російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання 33 "вагнерівців".

4 вересня віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо справи "вагнерівців" дасть змогу довести, що звинувачення на адресу найвищих посадовців України у зриві спецоперації із затримання бойовиків не знайшли свого підтвердження.