Соколову і Бутусова викликали на допит до ДБР через справу “вагнерівців”

Українських журналістів Яніну Соколову та Юрія Бутусова викликали на допит до Державного бюро розслідувань у зв'язку зі справою щодо ймовірного зриву спецоперації із затримання найманців ПВК Вагнера.

Як передає Укрінформ, про це Соколова та Бутусов повідомили у Фейсбуці.

“Мене викликають на допит у ДБР. Якщо ви думаєте, що це з приводу пошуку імені високопосадовця, який зірвав спецоперацію по “вагнерівцях“, то ви помиляєтеся. Шукають тих, хто розголосив “секретні відомості“, — написала журналістка, і додала: — На допит із радістю піду”.

Свій допис вона проілюструвала фотокопією повістки про виклик. У цьому документі зазначається, що її викликають у якості свідка для участі в допиті у кримінальному правопорушенні за ознаками кримінального порушення, передбаченого частиною другою, статті 328 ККУ, за фактом можливого розголошення відомостей, що становлять державну таємницю та спричинило тяжкі наслідки.

Аналогічну повістку від ДБР отримав і головний редактор видання “Цензор.нет” Юрій Бутусов.

“Судячи з усього, мета – дати оцінку матеріалам із кримінальної справи щодо “вагнерівців, які оприлюднили народні депутати та Яніна Соколова. Звісно я скажу усі ключові факти, щоб у справі опинилися усі реальні учасники і свідки наради в ОП напередодні провалу операції, щоб дали свідчення всі - включаючи президента Володимира Зеленського, главу ОП Андрія Єрмака, начальника комітету з розвідки Руслана Демченка, заступника голови ОП Романа Машовця, начальника ГУР МО Василя Бурбу, першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького, секретаря президента Марію Левченко. Думаю, це допоможе якнайшвидшому створенню Тимчасової слідчої комісії ВР”, - зазначив він.

При цьому Бутусов звернув увагу на те, що “виходить парадокс - провал операції є, а розслідують не провал, а витік документів після провалу. Витік документів - злочин, а провал операції - поки ні ”, - написав журналіст.

Як повідомляв Укрінформ, 24 вересня Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді винести проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування справи "вагнерівців" у зал засідань для голосування.

Наприкінці липня під Мінськом затримали 33 бойовиків ПВК Вагнера. Україна скерувала Білорусі запит на екстрадицію "вагнерівців".

14 серпня генпрокуратура РФ повідомила, що 32 із 33 затриманих у Мінську повернулися у Росію. Один залишився в Білорусі, оскільки має і російське, і білоруське громадянство.

18 серпня журналіст Юрій Бутусов написав, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, що затримання в Білорусі найманців ПВК Вагнера, нібито, було спецоперацією українських спецслужб, яка провалилася через витік інформації з Офісу Президента.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що вважає інформацію про, нібито, підготовку українськими спецслужбами операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера, яка була зірвана через ймовірний витік інформації після наради у глави держави, спланованою дезінформаційною кампанією.

18 серпня Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони в коментарі Укрінформу повідомив, що російська сторона завчасно готувала фейкову версію про, нібито, причетність СБУ до затримання 33 "вагнерівців".

4 вересня в коментарі Укрінформу віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що створення ТСК у Верховній Раді щодо справи "вагнерівців" дасть змогу довести, що звинувачення на адресу найвищих посадовців України у зриві спецоперації із затримання бойовиків не знайшли свого підтвердження.

9 вересня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", що Апарат Ради національної безпеки й оборони не має інформації або документів щодо проведення спецоперації із затримання найманців ПВК Вагнера.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв 9 вересня повідомив у Фейсбуці, що Шевченківський суд зобов‘язав СБУ відкрити провадження за статтями 111 (державна зрада) та 114 (шпигунство) щодо голови Офісу Президента Андрія Єрмака. За словами Ар’єва, справа пов‘язана зі зливом інформації про спецоперацію щодо "вагнерівців".

Зі свого боку, Єрмак вважає піаром відкриття провадження СБУ щодо його ролі в історії із так званою спецоперацією з "вагнерівцями".

16 вересня депутатська фракція "Голос" зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо розслідування справи "вагнерівців".