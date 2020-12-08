Юрію Бутусову пропонують посаду в Міноборони

Міністерство оборони України запросило журналіста, редактора видання Цензор.Net Юрія Бутусова, який відомий своєю критичною позицією щодо реформ у сфері оборони, очолити одну з посад в оборонному відомстві.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в дописі пресслужби Міноборони у Фейсбуці.

«Міністерство оборони пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага. Це можуть бути, наприклад, напрямки озброєння чи логістики», - йдеться в повідомленні.

В міністерстві відзначили, що Бутусов є одним з найбезкомпромісніших експертів щодо Міністерства оборони України, тож для активного громадянина завжди є можливість переходу від теорії до практики, від позиції стороннього ментора до посадовця, готового на практиці довести вартість своїх знань і слів.

«Хтось може вважати його журналістські матеріали упередженими, маніпулятивними, спекулятивними. Хтось може ставити під сумнів компетентність автора, достовірність його джерел та обґрунтованість висновків. В одному йому не відмовити – у небайдужості. Коли мова про конструктивну позицію - це викликає повагу. Критична налаштованість не виключає співпраці і пошуку точок дотику», - вважають в міністерстві.

Реакції самого Бутусова на пропозицію Міноборони наразі немає.

Юрій Бутусов — український журналіст. Головний редактор сайту Цензор.нет, оглядач Дзеркала тижня. Пише про внутрішньополітичну обстановку в Україні: найгучніші скандали, корупційні оборудки в «Укроборонпромі», підкуп виборців, проблеми передвиборчого процесу і програми, плюси й мінуси кандидатів на різні державні посади.

Бутусов приділяє значну увагу війні на Донбасі. Статті і авторські матеріали мають різні формати: новини і зведення з фронту, історії окремих солдатів і їх доль, скандали щодо матеріального забезпечення і оснащення військ.

Автор серії нарисів про події Революції Гідності.