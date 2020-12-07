Раді пропонують продовжити на рік дію закону про особливий статус Донбасу

Як передає Укрінформ з посиланням на офіційний портал Верховної Ради, відповідний законопроєкт №4467 "Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»" зареєстрований в парламенті 7 грудня.

У картці законопроєкту зазначається, що його передано на розгляд керівництву.

Авторами проєкту є група народних депутатів від "Слуги народу" на чолі з керівництвом фракції Олександром Корнієнком та Давидом Арахамією.

Текст законопроєкту поки не оприлюднено.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 4 грудня в ефірі одного з телеканалів зазначив, що дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі - так званий закон про особливий статус Донбасу - може бути продовжено на наступному пленарному тижні.

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Як повідомлялося, закон про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі було ухвалено у вересні 2014 року, і він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. У жовтні 2017-го термін дії закону продовжено на рік, у жовтні 2018 — до 31 грудня 2019 року, а у грудні 2019 — до 31 грудня 2020 року.