Айвазовська: У законі про вибори запропонуємо прописати чітку дату голосування

Голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська пропонуватиме зміни до Закону “Про вибори” з урахуванням чіткої дати голосування.

Як передає Укрінформ, про це вона заявила під час марафону “День виборів, Другий тур, Кривий Ріг, 6 грудня”.

“Профільний комітет Верховної Ради пропонує розпочати напрацювання змін до виборчого Кодексу на основі прогалин, які були виявлені під час цієї виборчої кампанії, і я думаю, що серед інших рекомендацій ми точно будемо пропонувати визначити чітку дату голосування, а не просто до трьох тижнів після встановлення результатів і оголошення дати повторного голосування, що й призвело до того, що в нас вибори відбувались (повторний тур голосування) і 15 листопада, й 22, й 29, і тепер от ми вже зайшли у грудень: 6 грудня — останній, на щастя, день голосування”, - сказала Айвазовська.

Вона підкреслила, що спостерігачі ОПОРИ вже п’ятий тиждень поспіль беруть участь у спостереженнях за місцевими виборами, а саме повторному голосуванні, що є дещо складно, як для комісій та виборців, так і для тих, хто спостерігає за волевиявленням громадян.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 6 грудня, в місті Кривий Ріг проходить повторне голосування на виборах міського голови.

До виборчого бюлетеня включено Дмитра Шевчика (“Слуга народу”) та Костянтина Павлова (“Опозиційна платформа – За життя”), які 25 жовтня отримали 25,94% та 9,15% голосів відповідно. Чинний міський голова, кандидат Юрій Вілкул (Блок Вілкула “Українська перспектива”) за результатами голосування 25 жовтня отримав найбільшу підтримку виборців (44,96%), але він відмовився від участі в повторному голосуванні. Власне рішення кандидат пояснив станом здоров’я.