Україна розраховує отримати у 2021 році план дій щодо членства в НАТО - Таран

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що Україна розраховує у 2021 році отримати план дій щодо членства в НАТО.

Як передає Укрінформ, про це Таран заявив у інтерв'ю Урядовому кур'єрі.

Він зазначив, що Україна готова збільшити внески в операції НАТО і направити для роботи в структурах Альянсу додатковий персонал, аби стати сильнішою і значно наблизитися до стратегічної мети – повноправного членства в НАТО.

"У цьому контексті ми чітко визначаємо свої амбіції отримати План дій щодо членства в НАТО і сподіваємося на всебічну політичну підтримку союзників НАТО про прийняття такого рішення на наступному саміті Альянсу в 2021 році", - повідомив Таран.