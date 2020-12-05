Таран: Міноборони знайшло гроші на закупівлю ракетного комплексу «Нептун»

Міністерство оборони перерозподілило кошти у межах державного оборонного замовлення і здійснить закупівлю новітнього ракетного комплексу «Нептун» для Збройних сил України.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр оборони Андрій Таран в інтерв’ю Урядовому кур’єру.

«Спланованим фінансовим ресурсом на 2020-й коштів на закупівлю берегового ракетного комплексу «Нептун», який прийнято на озброєння ЗС України 23 серпня цього року, не було передбачено. Проте Міністерство оборони ухвалило відповідне рішення та здійснило перерозподіл коштів у межах державного оборонного замовлення. Відповідними рішенням про закупівлю комплексу в межах фінансових можливостей ми демонструємо свою беззаперечну зацікавленість мати якомога швидше «Нептун» у бойовому порядку війська», - сказав він.

За словами міністра, необхідні кошти для закупівлі вже є, відбулися всі передбачені процедури. Найближчим часом буде сформовано офіційне замовлення, завдання щодо кількості й термінів їх постачання, запевнив Таран.

«Ми вишукали кошти, які спрямують на подальшу реалізацію ракетно-реактивної програми, адже «Нептун» добре продемонстрував бойові можливості під час державних випробувань. Він стане потужним інструментом стримування агресивних дій ворога на морі. Дивізіони, озброєні цим комплексом, розмістять у південних областях України, які мають вихід до узбережжя Чорного й Азовського морів», - додав він.

Наступним етапом, за словами міністра оборони, має стати створення корабельного варіанта комплексу «Нептун». Ракетні катери, які проєктують для потреб ВМС України, вже мають бути адаптованими для використання протикорабельної ракети, що входить до складу «Нептуна», зазначив він.

Як повідомлялося, у жовтні в Міноборони висловили намір закупити у 2020 році береговий ракетний комплекс «Нептун».

Однак пізніше в Укроборонпромі заявили, що ракетні комплекси «Нептун» досі не замовлені для армії, а частина підприємств держконцерну може опинитися під загрозою виживання через відсутність змін до Державного оборонного замовлення (ДОЗ) і отримання держгарантій.

Ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" розроблений конструкторським бюро "Луч", комплекс складається з універсальної самохідної пускової установки, транспортної машини для перевезення ракет, транспортно-заряджаючої машини та командно-штабного модулю. Комплекс має стати основою мобільної системи берегової оборони України.