Кіпр в ОБСЄ запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України

Кіпр підтверджує свою підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та підтримує мирне врегулювання у Нормандському та Мінському форматах.

Про це заявив міністр закордонних справ Кіпру Нікос Хрістодулідес у своєму виступі під час 27-ї Міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"ОБСЄ продовжує відігравати ключову роль у кризі в та навколо України. Кіпр підтверджує свою підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, а також усіх зусиль у рамках Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи", - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 3 грудня, розпочалася дводенна 27-а Міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка через пандемію COVID-19 вперше в історії проводиться з допомогою відеоконференції.

Участь у головній події Албанського головування беруть близько 40 глав МЗС країн-учасниць ОБСЄ. Україна представлена міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Під час онлайн-зустрічі міністри підіб’ють підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснять огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах.

Російська агресія проти України є однією з головних тем зустрічі.