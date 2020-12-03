Рада дозволила депутатам мати помічників без вищої освіти

Рада дозволила депутатам мати помічників без вищої освіти

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про статус народного депутата України», скасувавши вимогу обов’язкової вищої освіти для помічників народних депутатів (№3644-д).

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів.

Законопроєктом передбачається, що помічником-консультантом народного депутата за строковим трудовим договором (на постійній основі чи за сумісництвом) може працювати особа, яка має вищу освіту ступеня молодшого бакалавра або бакалавра.

При цьому у законопроєкті збережено вимогу обов’язкового володіння державною мовою для помічників-консультантів.

Крім цього, встановлюється, що виключно за рахунок та в межах загального фонду, встановленого народному депутату на відповідний рік для оплати праці його помічників-консультантів, народний депутат здійснює розподіл коштів для виплати помічникам-консультантам: заробітної плати, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, заробітної плати за час відпустки, матеріальної допомоги для оздоровлення під час надання щорічної основної відпустки, грошової компенсації, передбаченої статтею 24 Закону України «Про відпустки», за всі невикористані помічником-консультантом дні щорічної основної відпустки та додаткової відпустки.

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Зазначені виплати здійснюються Апаратом Верховної Ради України за поданнями народного депутата.

Як повідомляв Укрінформ, парламент 15 липня розглядав законопроєкт №3644 аналогічного змісту, однак тоді парламентарії повернули законопроєкт до профільного комітету

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