ЄС наполягає на виконанні «Мінська» як умови досягнення миру в Україні – Боррель

Єдиною можливістю досягнення тривалого миру в Україні залишається повне виконання Мінських угод.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, під час відкриття 27-ї Міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для досягнення тривалого миру в Україні потрібно довгострокове політичне рішення... та політична воля сторін конфлікту. Повне виконання Мінських угод є ключем і умовою в цьому контексті», - заявив дипломат.

Перемир’я, яке «здебільшого» тримається в Україні з кінця липня, Боррель назвав «позитивним розвитком подій». Припинення вогню рятує життя, «а це багато значить для ЄС», - запевнив його представник.

Боррель оцінив роботу СММ ОБСЄ на Донбасі як «неоціненну» і нагадав, що країни-члени ЄС вносять понад 2/3 бюджету та персоналу цієї місії, мандат якої не може бути понижений за жодних приводів.

Він також нагадав, що Крим і місто Севастополь продовжують бути нелегально анексованими Росією, і в цьому контексті підтвердив підтримку Європейським Союзом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Борелль також зупинився на інших конфліктах. Зокрема, говорячи про ситуацію в Білорусі, він закликав владу країни прийняти пропозицію Албанського президенства ОБСЄ щодо посередництва. Стосовно Нагірного Карабаху, дипломат висловив сподівання, що нещодавнє перемир’я стане першим кроком до тривалого мирного рішення, але зауважив при цьому, що «припинення вогню не є миром, як ми, європейці, дуже добре знаємо». ЄС повністю підтримує єдиний наявний формат вирішення конфлікту – Мінську групу ОБСЄ – і готовий внести свій внесок у виконання домовленостей, які призведуть до розвитку регіону південного Кавказу, сказав Борелль.

ЄС, зазначив його високий представник, вірить у нагальну необхідність модернізації політично-військового набору інструментів ОБСЄ.

«Конфлікти на європейському просторі можуть бути вирішені …, європейська безпекова архітектура може бути захищена лише якщо члени організації будуть готові вирішувати їх на засадах принципів ОБСЄ, при повазі міжнародного права», - резюмував Борелль. Він наголосив, що ОБСЄ як унікальна платформа для діалогу залишається ключовим форумом і інструментом для відповіді на безпекові виклики на європейському просторі.

Як повідомляв Укрінформ, 27-а Міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) проходить 3-4 грудня у віртуальному форматі через пандемію COVID-19.

Участь у ній беруть близько 40 глав МЗС країн-членів ОБСЄ. Дипломати підіб’ють підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснять огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах. Тема російської агресії проти України є одною з головних тем зустрічі.

Фото: European Union