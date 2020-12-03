COVID-19 і «комуналка»: що планує розглянути Рада

Верховна Рада 3 грудня планує у другому читанні розглянути законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю (№4131).

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний засідання парламенту.

Крім того, депутати у другому читанні планують розглянути законопроєкти № 3668 «Про реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності» та № 1182-1 д «Про внутрішній водний транспорт», а також законопроєкт №2458 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг».

Також у порядку денному передбачено розгляд у першому читанні законопроєкту №4142 «Про систему громадського здоров’я», а також за процедурою повторного першого читання законопроєкт №3196-д «Про внесення змін до закону «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України», однак розгляд зазначених питань може бути відкладено через, зокрема, критику з боку депутатів із фракції «Слуга народу».

Серед питань порядку денного і законопроєкти №№ 3009а, 3009а-1, 3009а-2 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у частині забезпечення реалізації функцій прокуратури», законопроєкт №4314 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)», а також законопроєкт №4096 «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державний службі».