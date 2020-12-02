Безпека в Чорному морі є «критично важливою» темою для НАТО – Держдеп

Питання безпеки в Чорноморському регіоні, так само як і діалог НАТО з Україною й Грузією з цього питання, залишається критично важливою темою для Північноатлантичного альянсу.

Як повідомили в Держдепартаменті США, про це йшлося під час інтерактивної міністерської зустрічі НАТО, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Держсекретар США та його колеги (глави МЗС країн-союзниць та партнерів Альянсу – ред.) обговорили додаткові теми, критично важливі для Альянсу. Лідери союзних країн (НАТО – ред.) відверто поспілкувалися з міністрами закордонних справ України й Грузії щодо безпеки в Чорному морі», - заявив за результатами зустрічі заступник речника Державного департаменту США Кейл Браун.

При цьому зазначається, що серед основних тем дискусій були обговорені загрози для інтересу й безпеки союзників з боку Китаю й Росії. Крім того, учасники зустрічі порушили теми контролю над озброєннями, регіональної безпеки, перспективи розвитку Альянсу.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впродовж 1-2 грудня прийняв міністерську зустріч країн-членів та партнерів Альянсу на рівні глав зовнішньополітичних відомств. В умовах пандемії зустріч відбулася в інтерактивному режимі.