Зустрічам Україна-НАТО не заважають суперечки з Угорщиною - Столтенберг

Зустрічам Україна-НАТО не заважають суперечки з Угорщиною - Столтенберг

Укрінформ
Двостороння суперечка між Угорщиною і Україною добре відома і має бути вирішена на двосторонньому рівні, водночас, НАТО і Україна підтвердили здатність проводити зустрічі міністерського рівня для обговорення спільних проблем.

Про це у середу під час пресконференції за підсумками другого дня віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-союзниць заявив генеральний секретар НАТО ЄНС Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я не вдаватимусь у деталі закритої частини дискусій під час зустрічі міністрів НАТО. Можу сказати, що добре відомо про існування двосторонньої дискусії між Угорщиною і Україною. Сподіваюся, що обидві країни будуть здатні розв'язати двостороннє питання. Зустріч, що відбулася сьогодні, демонструє, що ми здатні продовжувати зміцнювати наше партнерство з Україною, ми готові надавати більше підтримки, і також здатні зустрічатися на міністерському рівні, щоб обговорювати питання, що викликають спільне занепокоєння», - сказав Столтенберг.

Він повідомив, що міністри закордонних справ Грузії і України приєдналися до колег по НАТО під час другої сесії. Темою спільного обговорення стала безпекова ситуація в регіоні Чорного моря, де Росія продовжує нарощувати військові спроможності та порушувати територіальну цілісність Грузії і України, які є для НАТО поважними партнерами у цьому регіоні.

Як повідомлялося, служба безпеки України провела на Закарпатті санкціоновані обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, в ході якої були знайдені матеріали, що популяризують так звану «Велику Угорщину» і створення етнічної автономії в Закарпатті. Фігурантів підозрюють також у фінансових зловживаннях та махінаціях.

25 листопада посла України в Угорщині Любов Непоп викликали до Міністерства закордонних справ Угорщини після того, як угорському міністерському уповноваженому Іштвану Грежі заборонили в'їзд до України.

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Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Україна заборонила в'їзд двом угорським високопоставленим чиновникам, і додав, що наразі ініційовано введення заборони на в'їзд в Україну ще кільком угорцям, які активно втручалися у вибори в нашій країні.

Угорська сторона, користуючись принципом консенсусу під час прийняття рішень у НАТО, вже кілька років поспіль блокує засідання Комісії Україна-НАТО на державному рівні, звинувачуючи Україну у порушенні прав етнічних угорців українського Закарпаття.

Фото: НАТО

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