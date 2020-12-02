Зустрічам Україна-НАТО не заважають суперечки з Угорщиною - Столтенберг

Двостороння суперечка між Угорщиною і Україною добре відома і має бути вирішена на двосторонньому рівні, водночас, НАТО і Україна підтвердили здатність проводити зустрічі міністерського рівня для обговорення спільних проблем.

Про це у середу під час пресконференції за підсумками другого дня віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-союзниць заявив генеральний секретар НАТО ЄНС Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я не вдаватимусь у деталі закритої частини дискусій під час зустрічі міністрів НАТО. Можу сказати, що добре відомо про існування двосторонньої дискусії між Угорщиною і Україною. Сподіваюся, що обидві країни будуть здатні розв'язати двостороннє питання. Зустріч, що відбулася сьогодні, демонструє, що ми здатні продовжувати зміцнювати наше партнерство з Україною, ми готові надавати більше підтримки, і також здатні зустрічатися на міністерському рівні, щоб обговорювати питання, що викликають спільне занепокоєння», - сказав Столтенберг.

Він повідомив, що міністри закордонних справ Грузії і України приєдналися до колег по НАТО під час другої сесії. Темою спільного обговорення стала безпекова ситуація в регіоні Чорного моря, де Росія продовжує нарощувати військові спроможності та порушувати територіальну цілісність Грузії і України, які є для НАТО поважними партнерами у цьому регіоні.

Як повідомлялося, служба безпеки України провела на Закарпатті санкціоновані обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, в ході якої були знайдені матеріали, що популяризують так звану «Велику Угорщину» і створення етнічної автономії в Закарпатті. Фігурантів підозрюють також у фінансових зловживаннях та махінаціях.

25 листопада посла України в Угорщині Любов Непоп викликали до Міністерства закордонних справ Угорщини після того, як угорському міністерському уповноваженому Іштвану Грежі заборонили в'їзд до України.

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Україна заборонила в'їзд двом угорським високопоставленим чиновникам, і додав, що наразі ініційовано введення заборони на в'їзд в Україну ще кільком угорцям, які активно втручалися у вибори в нашій країні.

Угорська сторона, користуючись принципом консенсусу під час прийняття рішень у НАТО, вже кілька років поспіль блокує засідання Комісії Україна-НАТО на державному рівні, звинувачуючи Україну у порушенні прав етнічних угорців українського Закарпаття.

Фото: НАТО