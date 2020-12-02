Посольство Угорщини заявило, що закарпатські депутати на інавгурації спочатку співали гімн України

Посольство Угорщини в Україні заявило, що депутати Сюртівської ОТГ під час складання присяги виконали спершу державний гімн України, а потім національну молитву угорців, яка нині є державним гімном Угорщини.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві диппредставництва у Фейсбуці.

Угорські дипломати зауважили, що протягом останніх днів в українських засобах масової інформації набрав широкого розголосу запис, на якому обрані депутати самоврядування с. Сюрте Закарпатської області після інавгураційного засідання колегії начебто співають державний гімн Угорщини.

«З’ясувалось, що особа, яка зробила запис і опублікувала його з очевидно недоброзичливою метою – яка, до речі, є членом родини політика, який зазнав поразки на виборах – навмисно не записала державний гімн України, який пролунав наприкінці сесії, і тільки після цього присутні заспівали національну молитву угорців, якій декілька сотень років і яка згодом стала державним гімном Угорщини», - зазначається в заяві.

У посольстві додали, що ця молитва є частиною культурної спадщини та самобутності угорців, які живуть в будь-якій точці світу.

Угорські дипломати також зазначили, що стаття 6 Закону України «Про національні меншини в Україні», прийнятого в 1992 році, гарантує використання національних символів для цих меншин.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 листопада Служба безпеки України провела на Закарпатті санкціоновані обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів. Наразі перевіряється інформація про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі з послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто 1 грудня поінформував, що слідчі дії в Закарпатській області відбуваються в межах повноважень СБУ, а також назвав неприпустимою ситуацію, коли громадяни України - депутати об’єднаних територіальних громад на своєму інавгураційному засіданні співають національний гімн будь-якої іншої іноземної держави, зокрема Угорщини.

Фото: Посольство Угорщини / Фейсбук