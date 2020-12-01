Порти, дороги, аеропорти. Куди Денис Шмигаль запрошував турецький бізнес

І чому українського прем’єра зацікавив медичний комплекс в Анкарі

Прем’єр-міністр України на чолі делегації 30 листопада – 1 грудня відвідав Турецьку Республіку з робочим візитом. Для Дениса Шмигаля - це перший візит до Туреччини як глави уряду, для більшості членів делегації, з огляду на високу динаміку двосторонніх контактів, Анкара та Стамбул - звичні для відвідання міста.

ПІСЛЯ ОБОРОНКИ – ДО БІЗНЕСУ

Один із членів делегації - віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський. Він відвідував Туреччину наприкінці серпня разом із керівниками провідних українських оборонних підприємств та асоціацій. Тоді мова йшла про можливість створення спільних підприємств в ОПК та перехід на інтенсивніший етап співробітництва в оборонній сфері, спрямованість на конкретні проєкти в авіа- та суднобудуванні. За результатами серпневих перемовин із президентом Туреччини Уруський відзначив, що рівень партнерства вже дозволяє говорити про створення стратегічного альянсу двох країн в оборонній галузі.

За півтора місяця до Туреччини з офіційним візитом прибув президент України Володимир Зеленський. Український лідер оцінив українсько-турецькі відносини як «золоту добу» співпраці, а оборонну промисловість назвав її «новою зіркою». Головним підписаним документом стала рамкова військова угода, а оборонка здобула посилену увагу. Обговорювали спільне виробництво літака Ан-178, співпрацю в космічній галузі. У безпековій сфері вирішили створити новий формат діалогу за формулою «два плюс два» - щорічні зустрічі очільників Міноборони та МЗС обох країн.

Під час нинішнього, прем’єрського візиту «зіркою» став бізнес та перспективи двосторонньої співпраці в економіці, інвестиційній сфері та спільні інфраструктурні проєкти. Представляти ці можливості з головою уряду до Туреччини приїхав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

ОСНОВНА АУДИТОРІЯ – ТУРЕЦЬКІ БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ

Візит розпочався із зустрічі з керівниками провідних турецьких компаній - потенційними інвесторами в українські проєкти із загальним портфелем інвестицій $5 млрд. Здебільшого це будівельні компанії, які вже реалізували та реалізують відомі в Туреччині проєкти. Наприклад, прокладають швидкісне залізничне сполучення по всій країні, зводять 10-кілометровий міст через протоку Дарданелли, збудували багаторівневий тунель під Босфором.

Прем’єр розповів про амбітні плани будувати та реконструювати українські дороги, мости, енергетичну та медичну інфраструктури, модернізувати водопостачання та переробку сміття. Основним інструментом їх реалізації в Україні бачать державно-приватне партнерство, для чого вже почали готувати законодавчу базу та визначатися з державними гарантіями.

Серед сфер, які Шмигаль назвав перспективними для турецького інвестора, - агропромисловий комплекс, переробна промисловість, енергетика, інфраструктура, туризм, а також ті галузі, де наша країна має конкурентні переваги, зокрема ІТ. Він також запросив турецький бізнес взяти участь у приватизаційних аукціонах та концесійних конкурсах в Україні.

Ці можливості деталізував міністр Криклій - розповів потенційним інвесторам про перспективи у концесії українських морських портів, автомобільних та залізничних шляхів, аеропортів.

Зустріч затягнулася, турецьких інвесторів цікавили пропозиції, а також заходи безпеки для ведення бізнесу та захист іноземного капіталу. Прем’єр запевнив, що заклик президента України до турецького бізнесу зростати разом, озвучений рік тому в Стамбулі під час першого офіційного візиту, лишається актуальним і незмінним, як і намір надавати інвесторам гарантії з боку держави та призначати «інвестиційних нянь». Приречені на успіх - дав короткий прогноз прем’єр подальшій співпраці.

МЕДІЧНИЙ КОМПЛЕКС В АНКАРІ, ЩО ЗАЦІКАВИВ ПРЕМ’ЄРА

В умовах пандемії неможливо не поцікавитися турецьким медичним досвідом. За цим поїхали до лікарні, яка з початком пандемії стала в Туреччині флагманом з протидії коронавірусу, лікування найважчих хворих та випробовування вакцини. Відкритий у 2019 році медичний комплекс «Анкара Шехір Хастанесі» - третя за розміром міська лікарня у світі, таке собі медичне місто в місті, яким навіть курсує громадський транспорт, а його найсучасніші інфраструктура та обладнання розраховані на обслуговування 30 тисяч пацієнтів щодня. Вартість проєкту з будівництва та оснащення цієї лікарні - майже мільярд доларів США, що був залучений на основі державно-приватного партнерства - фінансування надали вісім турецьких і закордонних банків.

Прем’єра зустрічали заступниця міністра охорони здоров’я Еміне Альп Меше та керівник «Анкара Шехір Хастанесі» Азіз Ахмет Сурель. Довго стояли над макетом комплексу - обговорювали принцип функціонування медичного закладу, його структуру та переформатування роботи під потреби в умовах пандемії. Пізніше відвідали кардіологічне та радіологічне відділення. Далі екскурсію будівлею продовжили на електрокарах для економії часу.

Прем’єра заклад неабияк зацікавив - приблизно такими він бачить українські лікарні майбутнього. Одразу й домовилися: група українських спеціалістів приїде до Анкари для вивчення досвіду будівництва цього міського лікарняного комплексу, аби згодом реалізувати подібні проєкти в рамках державно-приватного партнерства в Україні.

ЗУСТРІЧ ІЗ ПРЕЗИДЕНТОМ В УМОВАХ ЛОКДАУНУ

Зустріч із турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом відбулася на завершення візиту, пізно ввечері в понеділок - одразу після засідання уряду Туреччини, на якому йшлося про посилення обмежувальних епідеміологічних заходів, та звернення президента до народу, в якому він усі ці заходи оголосив. Фактично наша делегація прибула до Туреччини за одних ковід-умов, а поїхала з введенням інших, зокрема щоденної комендантської години, повного локдауну на вихідні, закриття місць громадського харчування, заборони користуватися громадським транспортом тим, кому менше 20-ти і більше 65-ти.

Загалом ситуація в країні непроста - уряд намагається впоратися із значним зростанням щоденної кількості нових випадків інфікування, але при цьому не лише мінімізувати негативний вплив пандемії на економіку, а покращити її стан, стабілізуючи курс національної валюти та організовуючи підтримку, а то й порятунок бізнесу. І те, що час для зустрічі з головою українського уряду в такому цейтноті було знайдено, свідчить про зацікавлення Анкари в розвитку відносин з Україною.

Говорили ж Ердоган зі Шмигалем про енергетику та інвестиції, інфраструктурні проєкти та співпрацю в ОПК, угоду про вільну торгівлю, координацію зусиль у боротьбі з наслідками пандемії для економіки. Це — узагальнено, деталі залишилися за дверима президентського палацу, спілкування з пресою зустріч не передбачала.

Того ж вечора актуальні питання ведення бізнесу в Україні турецькими компаніями й механізми покращення ділового клімату, розвиток державно-приватного партнерства для залучення нових інвесторів прем’єр обговорив з віцепрезидентом Туреччини Фуатом Октаєм.

На обох зустрічах не обійшли увагою кримське питання. В Анкарі вкотре запевнили, що Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та не визнає анексії Криму. Український прем’єр за таку чітку позицію співрозмовникам подякував.

БЛАГОСЛОВЕННЯ ВІД ПАТРІАРХА

Стало доброю традицією, що кожен приїзд до Туреччини керівників Української держави має окремим пунктом програми відвідання Вселенського Патріархату та зустріч зі Вселенським Патріархом у Стамбулі. Цього разу прем’єр ще й взяв участь у літургії з нагоди престольного свята — Дня пам’яті апостола Андрія Первозванного.

В умовах пандемії Вселенський Патріархат максимально обмежив кількість своїх заходів, а Вселенський Патріарх - зустрічей. 80-річний Варфоломій - у зоні ковід-ризику, але для українських делегацій завжди робить виняток. У жовтні він приймав у себе подружжя Зеленських, нині передав благословення українцям через главу уряду та пообіцяв приїхати в Україну з офіційним візитом у серпні 2021 року, коли наша держава святкуватиме 30-річчя своєї Незалежності.

Ольга Будник, Стамбул-Анкара.

Фото: КМУ