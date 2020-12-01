Разумков відкрив Раду, у залі - 222 депутати

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту у вівторок, 1 грудня.

Як передає кореспондент Укрінформу, у сесійній залі зареєстровано 222 народних депутати.

"Засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.

Голова ВР також привітав усіх із річницею Всеукраїнського референдуму за незалежність України.

Як повідомляв Укрінформ, порядок денний засідання ВР у вівторок передбачає включення до порядку денного та скорочення строків для внесення альтернативних проєктів до президентських законопроєктів щодо підтримки бізнесу в період карантину.

У вівторок депутати також планують розглянути повторно закон «Про електронні комунікації» з пропозиціями Президента.

Порядок денний передбачає і розгляд законопроєктів №3695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною» та №3573 щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги.

У другому читанні парламентарії мають намір розглянути в законопроєкт №3087-д «Про Бюро економічної безпеки».

Також у порядку денному - законопроєкт №3628 щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, який очікує розгляду в другому читанні.