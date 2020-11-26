Жовква обговорив перспективи співпраці з еміратською оборонною компанією

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква обговорив з керівником підрозділу озброєння компанії EDGE Хамадом Мохаммедом Альмараром шляхи активізації двосторонньої співпраці у сфері військово-технічного співробітництва.

Про це повідомляє пресслужба ОП, передає Укрінформ.

Як зазначають в ОП, Жовква підкреслив важливість встановлення та підтримки дієвих контактів між українськими та еміратськими компаніями військово-промислового комплексу, про що було домовлено під час телефонної розмови Президента Володимира Зеленського та спадкоємного принца емірату Абу-Дабі Мухаммада Аль Нагаяна 13 квітня цього року.

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Зі свого боку Хамад Мохаммед Альмарар підтвердив зацікавленість представників оборонних компаній ОАЕ у підписанні нових контрактів з українськими підприємствами. На його думку, саме цей напрям є стратегічним для двосторонніх відносин, а Україна є одним з ключових партнерів ОАЕ у цій сфері.

Фото: Офіс Президента