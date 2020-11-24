Таран розповів про наступний етап оборонної реформи

Переведення до 2022 року управлінських процесів Збройних Сил України на нову доктринальну базу має стати наступним етапом оборонної реформи.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це міністр оборони Андрій Таран заявив під час відеоконференцзв’язку з Надзвичайним та Повноважним послом Канади в Україні Ларисою Галадзою.

"Переведення управлінських процесів та засад функціонування Збройних Сил України на нову доктринальну базу до кінця 2022 року є амбітною метою щойно започаткованого нами етапу оборонної реформи", - цитує пресслужба слова міністра.

Очільник оборонного відомства відзначив, що така мета вимагає підготовки фахівців, спроможних діяти відповідно до її положень.

Таран додав, що у Збройних Силах має бути запроваджений новий стиль військового лідерства, нова філософія відносин у військових колективах, а також відбутися зміна військової культури.

Міністр оборони зауважив, що яскравим прикладом підтримки з боку Канади оборонної реформи та зусиль для досягнення зазначеної мети є імплементація Угоди про співробітництво у сфері інституційної оборонної реформи, підписаної 19 серпня між оборонними відомствами обох країн.

Окрім того, під час спілкування канадською стороною було представлено проєкт «PROTECT», що дозволить посилити інституційні можливості та інвестувати в людські ресурси з метою подальшої реалізації євроатлантичних прагнень України.

Таран подякував Уряду Канади та особисто Ларисі Галадзі за незмінну підтримку Міністерства оборони та Збройних Сил України на шляху реалізації оборонної реформи відповідно до стандартів НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство оборони веде роботу над Стратегією воєнної безпеки, спрямованої на розвиток особливого партнерства з НАТО з метою набуття повноправного членства України в Альянсі.

Фото: Міноборони