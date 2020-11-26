Публічні консультації: комітет ВР просить Раду Європи надати висновки до законопроєкту

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування звернувся до Ради Європи з пропозицією щодо надання експертної підтримки під час підготовки до розгляду парламентом проєкту закону "Про публічні консультації" ( № 4254).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

“Враховуючи традиції плідної співпраці та партнерства з міжнародними організаціями, Комітет звернувся до Генерального директорату ІІ - з питань демократії Генерального секретаріату Ради Європи з проханням надати експертну підтримку Ради Європи в процесі підготовки до розгляду парламентом проекту Закону України "Про публічні консультації" №4254”, - ідеться в повідомленні.

Комітет просить Раду Європи в рамках діяльності Програми РЄ “Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні” розглянути можливість підтримки робочої групи Комітету (у разі її створення) та залучення експертів Ради Європи до робочих зустрічей з питань обговорення і підготовки проєкту закону “Про публічні консультації” до розгляду парламентом. Пропонується визначити основні засади проведення публічних консультацій під час формування та реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення.

Проєктом закону №4254 пропонується, зокрема, визначити принципи проведення публічних консультацій; унормувати права та обов’язки суб’єктів владних повноважень і заінтересованих сторін у правовідносинах, пов’язаних з проведенням публічних консультацій.

Законопроєкт також передбачає функціонування єдиного веб-порталу публічних консультацій; визначає особливості проведення електронних консультацій, консультацій у формі публічного обговорення та адресних консультацій; встановлює строки їх проведення, порядок подання пропозицій під час проведення консультацій та підготовки звіту за результатами їх проведення, здійснення моніторингу та координації процесу проведення публічних консультацій.