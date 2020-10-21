Асоціація з ЄС: на Кабміні погодили публічні консультації

Кабмін схвалив проєкт закону щодо публічних консультацій на виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі.

"Уряд схвалив проєкт закону про публічні консультації, що є частиною виконання Угоди про асоціацію з ЄС. У документі чітко визначається коло осіб та принципи, за якими проводять такі консультації при ухваленні рішень органами державної влади", - написав Шмигаль.

Він додав, що законопроєкт сприятиме розширенню прав та свобод наших громадян, а також розвитку громадянського суспільства.

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