Конституційна криза: Венеціанська комісія отримала терміновий запит Зеленського

У Комісії Ради Європи за демократію через право (Венеціанська комісія) підтвердили отримання термінового запиту, внесеного Президентом України Володимиром Зеленським, щодо ситуації, спричиненої рішенням Конституційного суду від 27 жовтня 2020 року.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили в управлінні комунікацій Ради Європи.

Водночас Венеціанська комісія поки не інформує про можливий термін оприлюднення висновків щодо конституційної ситуації в України.

Як повідомлялося, 25 листопада президент України Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії із запитом здійснити термінову оцінку ситуації, викликаної рішенням КСУ від 27 жовтня, та надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства з урахуванням цього рішення.

Глава держави, зокрема, просить Комісію надати висновок щодо ухвалення рішення суддями Конституційного Суду України за наявності можливого конфлікту інтересів, щодо додержання КСУ процедури розгляду справи та ухвалення рішення, зокрема стосовно його обґрунтованості та дотримання меж конституційного подання.

27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційними положення законодавства, згідно з якими осіб, які вказали недостовірні відомості в деклараціях, можна було притягнути до відповідальності.

Усі справи щодо недостовірного декларування, у яких суди ще не ухвалили вердикт на момент рішення КСУ, будуть закриті.

Раніше Венеціанська комісія на запит української сторони заявила про готовність надати експертну допомогу в пошуку збалансованого комплексного рішення для швидкого та ефективного розв’язання кризи, яка виникла у системі діяльності антикорупційних органів в Україні.