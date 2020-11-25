В Індонезії за запитом Росії затримали українського блогера - справа на контролі МЗС

Посольство України в Індонезії та Міністерство закордонних справ України тримають особливому контролі справу затриманого в Індонезії українського блогера Михайла Орєшнікова, якому загрожує екстрадиція в Росію.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МЗС.

Зокрема, у зовнішньополітичному відомстві поінформували, що за даними посольства України в Індонезії, Орєшнікова затримали 6 листопада в міжнародному аеропорту Сукарно-Хатта (м.Джакарта) за запитом Національного центрального бюро Інтерполу МВС РФ.

"Згідно з попередніми даними, проти згаданого громадянина в Росії порушено кримінальну справу за звинуваченням у нанесенні тілесних ушкоджень. За інформацією МЗС, Михайло Орєшніков юридично не оформив вихід з громадянства Російської Федерації. На даний час затриманий перебуває в головному управлінні поліції м.Джакарта та очікує на підтвердження екстрадиційного запиту від російської сторони", - зазначили у пресслужбі.

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У МЗС також повідомили, що посол України в Індонезії 23 листопада провів зустріч з керівництвом Національного центрального бюру Інтерполу в Індонезії, під час якої поінформував про випадки зловживання російською стороною інструментами Інтерполу для переслідування громадян за політично вмотивованими звинуваченнями та наголосив на необхідності неупередженого розгляду справи. Дипломатична установа України також направила відповідну ноту до Міністерства закордонних справ Індонезії.

Окрім того, український консул відвідав Михайла Орєшнікова в місці тримання. Завдяки його сприянню затриманий провів телефонні розмови з рідними. Консул також передав йому засоби індивідуального захисту.

"Скарг щодо умов утримання чи стану здоров’я затриманий не висловлював", - повідомили в МЗС.

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Раніше український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що затриманого Інтерполом на вимогу РФ у Джакарті українського громадського діяча, блогера та музиканта Михайла Орєшнікова цими днями можуть екстрадувати в РФ.

Цаплієнко зазначив, що Орєшніков є активним діячем антипутінського руху спротиву, а після того, як загроза його життю та свободі стала очевидною, 26 липня 2014 росіянин з‘явився на пункті пропуску «Бачевськ» і попросив надати йому політичний притулок в Україні.

За інформацією Цаплієнка, маючи українське коріння, у 2016 році Михайло отримав український паспорт і став громадянином України, а перед тим, згідно із законом, відмовився від громадянства РФ.