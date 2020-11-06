МЗС висловило протест РФ через спрощене надання громадянства мешканцям ОРДЛО

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з публікацією указу президента РФ, спрямованого на легалізацію незаконної видачі в окремих районах Донецької і Луганської областей України документів і реєстраційних знаків транспортних засобів, а також надання жителям ОРДЛО російського громадянства у спрощеному порядку.

Відповідну заяву поширило МЗС на своєму сайті, передає Укрінформ.

"У зв’язку з публікацією цього указу МЗС висловлює рішучий протест російській стороні з направленням відповідної ноти, закликає наших міжнародних партнерів, насамперед по лінії нормандського формату, засудити дії РФ та вжити необхідних засобів тиску, у т.ч. санкційного. Це питання якнайшвидше буде порушене Україною на міжнародних платформах, зокрема в рамках ООН, ОБСЄ та РЄ", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

В МЗС наголосили, що вважають ці кроки російської сторони черговим елементом агресії стосовно України, які спрямовані проти її суверенітету та територіальної цілісності, є відвертим свідченням наміру Кремля продовжувати війну проти України не лише збройними, а і юридичними методами.

"Протиправне рішення Кремля відкрито суперечить зобов’язанням російської сторони за Мінськими домовленостями, ігнорує зусилля, що докладаються в нормандському форматі та Тристоронній контактній групі для підтримання режиму припинення вогню та мирного врегулювання конфлікту в окремих районах Донецької і Луганської областей України", - підкреслили українські дипломати.

Вони вкотре наголосили, що кремлівські укази стосовно "визнання документів і реєстраційних знаків" та "спрощеного порядку" надання російського громадянства жителям ОРДЛО не визнаватимуться українською стороною. При цьому висловлено переконання, що міжнародні партнери також не визнаватимуть ці російські документи та будь-які правочини на їх основі.

МЗС України вимагає від російської сторони невідкладно скасувати усі агресивні рішення щодо України та усунути їхні негативні наслідки.

Як повідомлялося, раніше голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи. Одним із п’яти головних його пунктів є скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства.

Президент РФ Володимир Путін у квітні 2019 року підписав указ, згідно з яким на спрощений порядок отримання російського паспорта можуть претендувати жителі ОРДЛО, а також громадяни України, які в березні 2014 року проживали в Криму.

6 листопада 2020 р. Путін вніс зміни до цього указу.