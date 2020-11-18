Кабмін схвалив проєкт угоди про безвіз з Індонезією

Кабмін схвалив проєкт угоди про безвіз з Індонезією

Укрінформ
Кабінет Міністрів України схвалив проєкт угоди з урядом Республіки Індонезія про взаємне скасування візових вимог.

Відповідне розпорядження уряд схвалив на засіданні у середу, 18 листопада, без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці, наразі у відносинах України та Індонезії діє несиметричний візовий режим. Зокрема, громадяни України можуть подорожувати без віз до Індонезії строком до 30 діб, а громадянам Індонезії для в’їзду в Україну на такий самий термін необхідно оформлювати візу.

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За підсумками переговорів сторони узгодили проєкт угоди про взаємне скасування візових вимог. Вона передбачає здійснення безвізових поїздок строком до 30 днів протягом кожного візиту громадян України до Індонезії і строком до 30 днів протягом 60 днів для поїздок громадян Індонезії в Україну.

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