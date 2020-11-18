Кабмін схвалив проєкт угоди про безвіз з Індонезією

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт угоди з урядом Республіки Індонезія про взаємне скасування візових вимог.

Відповідне розпорядження уряд схвалив на засіданні у середу, 18 листопада, без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці, наразі у відносинах України та Індонезії діє несиметричний візовий режим. Зокрема, громадяни України можуть подорожувати без віз до Індонезії строком до 30 діб, а громадянам Індонезії для в’їзду в Україну на такий самий термін необхідно оформлювати візу.

За підсумками переговорів сторони узгодили проєкт угоди про взаємне скасування візових вимог. Вона передбачає здійснення безвізових поїздок строком до 30 днів протягом кожного візиту громадян України до Індонезії і строком до 30 днів протягом 60 днів для поїздок громадян Індонезії в Україну.