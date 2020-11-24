Пропозиції України щодо участі у «Партнерстві розширених можливостей» - на розгляді Президента
Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у виступі на публічній дискусії центру «Нова Європа» «Партнерство розширених можливостей: що далі?», повідомляє кореспондент Укрінформу.
«За останні чотири місяці в рамках Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції разом з Генеральним штабом, Міноборони, міністерствами і відомствами ми напрацювали пропозиції щодо наповнення конкретним змістом участі України у Програмі розширених можливостей НАТО. Як тільки Президент їх погодить, вони будуть спрямовані в штаб-квартиру НАТО і країнам Альянсу для розгляду і напрацювання вже спільної програми роботи в рамках EOP (Enhanced Opportunity Partnership) », - сказала Стефанішина.
Вона додала, що в рамках Партнерства кожна країна визначає свій формат взаємодії з Альянсом.
«Україна, безумовно, бачить свій вклад у посиленні і формуванні в цілому стратегії безпеки Чорноморського регіону і боротьби з гібридними загрозами», - зазначила віцепрем’єрка.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 1 вересня затвердив новий склад Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України та призначив її головою віцепрем'єр-міністра Ольгу Стефанішину.
Крім неї, до складу комісії увійшли ще 40 посадовців на рівні заступників міністрів або голів відомств.
Україна 12 червня стала учасницею програми НАТО «Партнерство розширених можливостей».