Пропозиції України щодо участі у «Партнерстві розширених можливостей» - на розгляді Президента

Конкретні пропозиції української сторони щодо участі у програмі НАТО «Партнерство розширених можливостей» наразі перебувають на розгляді Президента Володимира Зеленського.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у виступі на публічній дискусії центру «Нова Європа» «Партнерство розширених можливостей: що далі?», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За останні чотири місяці в рамках Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції разом з Генеральним штабом, Міноборони, міністерствами і відомствами ми напрацювали пропозиції щодо наповнення конкретним змістом участі України у Програмі розширених можливостей НАТО. Як тільки Президент їх погодить, вони будуть спрямовані в штаб-квартиру НАТО і країнам Альянсу для розгляду і напрацювання вже спільної програми роботи в рамках EOP (Enhanced Opportunity Partnership) », - сказала Стефанішина.

Вона додала, що в рамках Партнерства кожна країна визначає свій формат взаємодії з Альянсом.

«Україна, безумовно, бачить свій вклад у посиленні і формуванні в цілому стратегії безпеки Чорноморського регіону і боротьби з гібридними загрозами», - зазначила віцепрем’єрка.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 1 вересня затвердив новий склад Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України та призначив її головою віцепрем'єр-міністра Ольгу Стефанішину.

Крім неї, до складу комісії увійшли ще 40 посадовців на рівні заступників міністрів або голів відомств.

Україна 12 червня стала учасницею програми НАТО «Партнерство розширених можливостей».