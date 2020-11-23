Кондратюк: У Раді не хочуть повертатися до «бюджетних новорічних ночей»

У Верховній Раді стурбовані, що уряд досі не подав до парламенту доопрацьований проєкт держбюджету на 2021 рік.

Як передає Укрінформ, про це заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила у Фейсбуці.

«Ми у Парламенті також стурбовані тим, що уряд досі не подав доопрацьований проєкт Державного бюджету на 2021 рік. Парламент готовий розглядати проєкт держбюджету на наступний рік в другому читанні, як тільки він буде готовий», - написала Кондратюк.

Вона додала, що їй, як і багатьом народним депутатам, дуже би не хотілося повертатися до ганебних «бюджетних новорічних ночей».

Як повідомляв Укрінформ, у вересні Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону про держбюджет-2021 і направив його на розгляд Ради. Парламент 5 листопада ухвалив документ у першому читанні. Відповідно до норм Бюджетного кодексу, ВР має до 1 грудня ухвалити цей документ у цілому як закон.

Наразі на сайті Верховної Ради не зареєстровано доопрацьований проєкт держбюджету.

Фото: ВР