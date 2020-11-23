Потураєв сподівається, що законопроєкт «Про медіа» потрапить до зали ВР у найближчі два місяці

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв сподівається, що законопроєкт «Про медіа» потрапить на голосування до зали парламенту в погодженому вигляді вже наприкінці цього року або на початку наступного.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Потураєв сказав під час форуму «Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса» 23 листопада.

«Якраз сьогодні в нас відбулася чергова зустріч членів робочої групи, яка працювала саме над текстом. Ми ще обговорюємо певні можливі доповнення і зміни до законопроєкту. Тим не менш, я сподіваюся, що або до кінця цього року, або на початку наступного цей закон прийде в залу вже остаточно погодженим між переважною більшістю суб'єктів медійних в Україні, і буде все ж таки проголосований, підтриманий парламентом», - сказав Микита Потураєв.

За його словами, роботу над текстом законопроєкту «Про медіа» вже закінчено. Водночас Микита Потураєв зауважив, що документ викликає спротив і поки не потрапив на голосування до зали парламенту.

«Це велика робота, яка була розпочата ще за каденції попередньої Верховної Ради, і закінчена була зараз. Це дійсно комплексний закон, який регулює медіаіндустрію. Він не торкається справ журналістської діяльності, але осучаснює законодавство, є, безперечно, прогресивним, містить багато новел, які дозволять взагалі привести український медіапростір у відповідність з європейськими директивами і працювати українським медіа в тій конкретній ситуацій, яка є, професійно і ефективно», - розповів голова комітету.

Потураєв також поінформував про наміри розпочати роботу над оновленою редакцією закону про зовнішню рекламу, який також був підготовлений ще під час роботи Верховної Ради минулого скликання. За словами політика, представники індустрії вже внесли до нього найновіші доповнення.

Крім того, Потураєв зазначив, що планується також розробка нової редакції закону «Про рекламу».

«Всі в цілому наші кроки і те, що ми робимо, воно в цілому спрямовано на те, щоби забезпечити українським медіа можливість пережити коронакризу і можливість розвиватися нашим ринкам, на яких працюють українські медіа», - зазначив депутат.

За словами Потураєва, українські медіа перебувають у важкій ситуації і зіштовхуються з викликами сучасного медійного середовища. Зокрема, з дуже великою конкуренцією з боку виробників російського контенту.

«Тому що хоча в нас і заборонені російські канали, тим не менше, весь російський контент є у вільному доступі. І немає на сьогодні дієвих інструментів, якими ми могли б обмежити доступ українського глядача до цих продуктів. Так що, насправді, Росія, як і раніше, намагається робити дуже жорстку експансію на український медійний ринок. Це теж виклик, з яким теж треба працювати і треба дати державі достатньо дієвих інструментів для того, щоб захистити українських мовників, українських виробників аудіовізуального контенту», - підкреслив Потураєв.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт «Про медіа» (№2693), який був зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року, пропонував запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.

17 січня 2020 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити законопроєкт №2693 «Про медіа» в першому читанні.

27 січня представники медіаспільноти та громадських організацій заявили, що стурбовані неоднозначно прописаними вимогами до реєстрації онлайн-медіа, регулювання іноземних медіа, відсутністю дієвого механізму протидії монополіям на медіаринку та нечіткою процедурою формування органу співрегуляції.

Вони закликали депутатів і, зокрема, Комітет з гуманітарної і інформаційної політики скоригувати ці питання до другого читання.

29 травня голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко (фракція «Слуга народу») повідомив, що члени цього комітету планують до середини червня зареєструвати у Верховній Раді нову редакцію законопроєкту про медіа.

21 жовтня Олександр Ткаченко, вже як міністр культури та інформаційної політики, висловив сподівання на те, що Верховна Рада після місцевих виборів таки ухвалить законопроєкт про медіа.