Британія пишається бути разом у розбудові демократичної України - посол

Велика Британія пишається бути разом з Україною у її розбудові вільної демократичної країни, наголошує Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Про це йдеться на сторінці посольства у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Мій другий День Гідності та Свободи в Україні. Для українців - це не просто слова, а цінності, за які вони боролись. Велика Британія пишається тим, що стоїть пліч-о-пліч з Україною у розбудові вільної, демократичної країни", - зазначила дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Це свято встановлене згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

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День Гідності та Свободи став своєрідним наступником свята Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але згодом був скасований.

Саме 21 листопада 2013 року розпочалися перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Попрання законодавчо закріплених пріоритетів зовнішньої політики України, якою власне і була Угода про асоціацію між Україною та ЄС, викликала обурення українців.

Фото: НВ