Рада готує зміни до Конституції щодо децентралізації - депутатка

Заступниця голови Комітету ВР з питань правової політики, представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря поінформувала, що наразі ведеться активна робота з підготовки змін до Конституції у частині децентралізації.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Совгиря сказала на онлайн-форумі "Діалоги про реформи: На шляху до Вільнюса".

"Щодо таких найближчих кроків щодо внесення змін до Конституції, можу сказати, що ведеться досить активна робота з підготовки змін до Конституції у частині децентралізації. Залучені до цієї роботи члени Комісії з питань правової реформи при Президентові України. Там - визнані фахівці з конституційного права, залучені представники Національної академії правових наук", - зазначила Ольга Совгиря.

За словами депутатки, два тижні тому відбулася зустріч робочої групи, де обговорювали основні питання, які потребують доопрацювання і вдосконалення.

"Це один напрямок, тому що на сьогоднішній день у зв'язку з тим, що існують певні складності із внесенням змін до Конституції, виходить, що реформа в частині децентралізації рухається трошки з іншого боку, ніж мала би рухатися. Тобто відбувається спочатку в нас прийняття постанови про утворення районів, потім, буквально вчора був проголосований законопроєкт №3651-д в частині, відповідно, передачі майна новоутвореним об'єднаним територіальним громадам і, відповідно, завершення тієї реформи децентралізації, яка була розпочата у зв'язку з утворенням нових районів", - сказала Совгиря.

Як зауважила політик, реформу децентралізації потрібно було починати зі внесення змін до Конституції, однак "на практиці ця послідовність наштовхується на реалії у вигляді неможливості, наприклад, зараз, отримати фізично висновок Конституційного Суду щодо цього законопроєкту".

"Але процеси, які відбуваються на місцевому самоврядуванні, вони потребують швидкого і невідкладного реагування. Тому, на жаль, якщо ми пішли би тим шляхом, який би був на 100% правильний, який ми також підтримуємо, то очевидно, що по сьогоднішній день ми не могли би проводити вибори, наприклад, місцеві, за вже тією системою адміністративно-територіального устрою, яка була запроваджена внаслідок прийняття відповідної постанови про утворення і ліквідацію районів", - зазначила Совгиря.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 17 листопада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій" (№3651-д).

Закон врегульовує порядок функціонування органів місцевого самоврядування територіальних громад, районних рад, а також районних державних адміністрацій на новій територіальній основі, а також питання правонаступництва нових районних рад, сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів в частині прийнятих раніше рішень, бюджетів, фінансових та майнових зобов’язань, комунального і державного майна.

Постанову №3650 "Про утворення та ліквідацію районів", якою реформується субрегіональний рівень адміністративно-територіального устрою України, Парламент ухвалив 17 липня. Замість наявних в Україні 490 районів створюється 136.