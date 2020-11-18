У нас є місяць, щоб увійти в бюджетний рік з новим адмінустроєм - Мінгромад

У Міністерстві розвитку громад та територій очікують, що законопроєкт №3651-д буде підписаний найближчим часом.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав заступник міністра розвитку громад та територій України В'ячеслав Негода під час онлайн-форуму «Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса».

"У нас залишається місяць часу, і за цей час ми повинні вирішити: питання розмежування майна між районами і громадами, питання утворення нових адміністрацій і багато інших питань, які вимагають прийняття складних рішень. Має бути прийнята ще ціла низка рішень уряду стосовно структури адміністрацій, я вже не кажу про утворення районних адміністрацій, про реорганізацію інших, про призначення керівників районних адміністрацій через уряд і призначення президентом. Тобто ми повинні інституційно до кінця року провести величезну роботу для того, щоб з 1 січня, з новим бюджетним роком ми могли перейти на нову систему територіальної організації влади", - сказав Негода.

Він відмітив, що в Мінрегіоні чекають на те, що законопроєкт №3651-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій» буде найближчим часом підписаний і в парламенті і Президентом України. Негода зазначив, що це потрібно для того, щоб продовжити реформу адміністративно-територіального устрою в Україні і в подальшому забезпечити розвиток громад, територій і в цілому держави.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 листопада ухвалила закон №3651-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій».

Закон врегульовує порядок функціонування органів місцевого самоврядування територіальних громад, районних рад, а також районних державних адміністрацій на новій територіальній основі, а також питання правонаступництва нових районних рад, сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів в частині прийнятих раніше рішень, бюджетів, фінансових та майнових зобов’язань, комунального і державного майна.

Постанову №3650 "Про утворення та ліквідацію районів", якою реформується субрегіональний рівень адміністративно-територіального устрою України, парламент ухвалив 17 липня. Замість наявних в Україні 490 районів створюється 136.