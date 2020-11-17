Кулеба: Україна очікує на тісну співпрацю з новообраним президентом Молдови

Україна готова до нового етапу відносин з Молдовою під керівництвом новообраного президента Маї Санду.

Про це в рамках онлайн-конференції «The Road to Warsaw Security Forum» заявив у вівторок глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми очікуємо на тісну співпрацю з президентом Санду»,- наголосив Кулеба.

За його словами, Молдова є складною країною у політичному плані, а обрання Санду президентом було для цієї країни балансуванням і «політичною еквілібристикою».

Він зазначив, що Київ готовий відкрити нову сторінку у відносинах з Кишиневом. Кулеба зауважив, що Україна вже зараз тісно співпрацює з Молдовою в рамках ГУАМ, а також в рамках ініціатив ЄС та НАТО.

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Як повідомлялося, Мая Санду перемогла у другому турі виборів у Молдові проросійського президента Ігоря Додона, набравши 57,75% голосів виборців.

Вона заявила, що хоче вести прагматичний діалог з усіма країнами, у тому числі з Україною.