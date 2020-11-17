«Голос» знайшов заміну Вакарчуку в «міжнародному» комітеті Ради

Верховна Рада обрала народного депутата Андрія Шараськіна (фракція партії «Голос») членом Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну постанову №4371 у цілому підтримали 290 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Відповідно до постанови ВР «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання», на момент утворення Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва до його складу від фракції партії «Голос» за квотним принципом було обрано двох народних депутатів. Один із них – Святослав Вакарчук – достроково припинив свої повноваження 26 червня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, Шараськін пройшов до Верховної Ради замість Святослава Вакарчука, який у червні склав депутатський мандат.

6 листопада Шараськін склав присягу на засіданні Ради та ввійшов до складу депутатської фракції політичної партії «Голос».

Шараськін із початку серпня 2014 до січня 2016 року воював на Донбасі. Перебуваючи на чолі однієї з бойових рот «Правого сектору», отримав позивний «Богема». За участь у захисті Донецького аеропорту отримав орден «За мужність» III ступеня та відзнаку Президента - медаль «Учасник антитерористичної операції». Також має відзнаку міністра оборони «Знак пошани».