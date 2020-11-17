Рада до кінця тижня працюватиме у «комітетському режимі»

Верховна Рада внесла зміни до календарного плану проведення четвертої сесії у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, ухвалення відповідного рішення підтримали 282 народних депутати.

Так, поточного тижня парламент працюватиме у пленарному режимі лише 17 листопада, а решта днів тепер відведена для роботи депутатів у комітетах.

"У зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусної хвороби як серед народних депутатів, так і серед працівників апарату Верховної Ради ми вчора на погоджувальній раді депутатських фракцій і груп, відповідно до частини другої статті 19 Регламенту, запропонували внести зміни до календарного плану проведення четвертої сесії ВР дев'ятого скликання, а саме період із 18 по 20 листопада відвести для роботи народних депутатів у комітетах, комісіях, фракціях і групах", - пояснила заступник голови ВР Олена Кондратюк.

При цьому вона уточнила, що в разі нагальної необхідності парламент збиратиметься позачергово.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні віцеспікер Олена Кондратюк поінформувала, що в парламенті – 27 хворих на коронавірус народних депутатів, хворіють і 24 працівники апарату ВР. Серед хворих - спікер Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук.