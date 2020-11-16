«Слуга народу» ще не знає, чи підтримає скасування карантину вихідного дня

Фракція "Слуга народу" підтримує внесення в порядок денний на вівторок проєктів постанов щодо скасування карантину вихідного дня та про своєчасне інформування громадян у разі посилення карантину, але ще буде визначатися, чи підтримувати їх.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на засіданні погоджувальної ради.

"Підтримуємо внесення в порядок денний постанов щодо завчасного інформування №4320 (проєкт постанови "Про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення", - ред.), щодо відкликання або перегляд рішення щодо карантину вихідного дня. Тобто ми підтримуємо, щоб вони завтра були в залі, а далі фракція буде ще сьогодні визначатися, як ми будемо по цих постановах голосувати", - зазначив Корнієнко.

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Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано проєкти постанов №4320 "Про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення", а також №4381 "Про рішення Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року № 1100 щодо посилення протиепідемічних заходів", що рекомендує уряду переглянути рішення щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня.

Згідно з рішенням уряду, з 00:00 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені. Під час карантину забороняється приймати відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо); приймати відвідувачів у ТРЦ та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах; заборонено діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.