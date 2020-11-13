Частину пленарного тижня у Раді можуть перенести через COVID-19 - депутат

У Верховній Раді існує ймовірність того, що частину пленарного тижня перенесуть через високу захворюваність парламентаріїв на COVID-19, проте засідання у вівторок достеменно відбудеться.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник голови фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграм-каналі за результатами онлайн-наради голів фракцій.

«Порядок денний очевидний: план роботи на найближчий тиждень. Точніше коригування плану, з огляду на ситуацію, коли у строю лише віцеспікер. Є ймовірність, що через ситуацію з хворими частину тижня перенесуть, залишивши достеменно вівторок (17/11). Проте остаточного рішення немає, і до понеділка не буде. Поки всі налаштовані працювати», - розповів Железняк.

За словами депутата, у вівторок 17 листопада Рада планує розглянути: законопроєкт Голови ВР Дмитра Разумкова про повернення е-декларування і можливо інші законопроєкти, пов'язані з КС; постанову про належну підготовку до карантинних заходів (№4320); законопроєкт про відстрочку РРО.

Крім того, розглядається варіант ухвалення постанови про скасування «карантину вихідного дня».

«Тепер всі переймаємося, аби наша віцеспікерка у вихідні була вдома. Саме ж у суботу-неділю, на думку Кабміну, в країні лютує коронавірус», - зазначив Железняк.

Читайте також: Комітет пропонує Раді розглянути законопроєкт про збільшення кворуму КСУ

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук отримали позитивні результати тестів на коронавірус.

Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк 12 листопада повідомила, що почувається добре, і буде вести засідання парламенту, допоки її колеги по президії хворіють на коронавірус.