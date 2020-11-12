Міноборони обговорило з іноземними радниками стратегію воєнної безпеки України

У Міністерстві оборони відбулося обговорення проєкту Стратегії воєнної безпеки України, яку після проведення погоджувальних процедур планується розглянути на засіданнях Уряду та РНБО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«12 листопада в Міністерстві оборони в режимі відеоконференції відбулося обговорення проєкту Стратегії воєнної безпеки України. У заході взяли участь керівники Директорату політики у сфері оборони і Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України, іноземні радники від урядів США, Канади, Великої Британії, Данії, Німеччини, Представництва НАТО в Україні», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час обговорення особливу увагу було приділено спільному розумінню та трактуванню основних положень, термінів та концептуальних підходів до забезпечення воєнної безпеки України, зокрема такому питанню, як організація всеохоплюючої оборони держави.

Після проведення погоджувальних процедур Стратегію воєнної безпеки України планується розглянути на засіданнях уряду та РНБО України. В подальшому, після затвердження Указом Президента України, цей документ стане основою для розроблення Стратегічного оборонного бюлетеня України.

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Проєкт Стратегії воєнної безпеки України – це документ довгострокового планування, який розробляється на виконання положень Закону України “Про національну безпеку України” та Стратегії національної безпеки України. Для її розроблення створено Робочу групу, до складу якої увійшли, окрім представників Міноборони та Генштабу, фахівці Офісу Президента України, Апарату РНБО, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Головного управління Нацгвардії України, Адміністрації ДПСУ, Ради сприяння імплементації реформ Міноборони та Громадської ради при Міністерстві оборони. Процес відбувається у взаємодії та за підтримки іноземних партнерів.