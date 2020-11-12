«Слуга народу» лідирує в парламентському рейтингу партій

Лідером у парламентському рейтингу партій є “Слуга народу”, за яку готові проголосувати майже 23% українців.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”.

“Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на початку листопада, показали, що у парламентському рейтингу лідером є партія «Слуга народу», яку готові підтримати 22,7% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором”, - свідчать дані опитування.

За партію “Опозиційну платформа – За життя” готові віддати голоси 17,1% респондентів, партію “Європейська Солідарність” – 15,4%, “Батьківщина” - 8%.

Партію “За майбутнє” готові підтримати 4,5% опитаних українців, “Сила і честь” – 4,3%, Радикальну партію Ляшка – 4,3%, УДАР Віталія Кличка – 3,7%, “Голос” – 3,6%, “Свобода” – 3,5%, “Партію Шарія” – 3,4%, партію “Українська стратегія Гройсмана” – 3,1%.

Рейтинг інших політичних сил становить менше 3%.

“Партія «Слуга народу» зберігає сильні позиції в південних регіонах. «Опозиційна платформа – За життя» має перевагу у південно-східних, «Батьківщина» – у центрально-західних, «Європейська солідарність» у західних та у Києві, «За майбутнє» – у західних”, - йдеться у результатах дослідження.

Як зазначає група “Рейтинг”, за партії «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська Солідарність», «Голос» та “Партію Шарія” частіше голосують мешканці міст. Водночас, партії «Батьківщина», «За майбутнє», Радикальна партія Ляшка мають вищу підтримку серед мешканців сільських територій. У партії «Слуга народу» електорат відносно рівномірно розподілений за типом поселення.

Опитування “Електоральні настрої населення” було проведено Соціологічною групою “Рейтинг” 2-3 листопада 2020 р. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.